ذكر مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أبدى بعض الملاحظات حول الصيغة المبدئية (المسودة) للحكومة الجديدة التي تسلمها من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأضاف مكتب إعلام الرئاسة - في بيان اليوم الاثنين: "أن تلك الملاحظات جاءت استنادا إلى الأسس والمعايير التي كان قد حددها الرئيس عون لشكل الحكومة الجديدة والتي تقتضيها مصلحة لبنان".. على حد ما جاء بالبيان.

وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني سيبقى على تشاور مع رئيس الوزراء المكلف، تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري كان قد زار قصر بعبدا اليوم والتقى الرئيس ميشال عون، حيث سلمه "صيغة مبدئية" لتشكيل الحكومة في لبنان تتضمن الحصص الوزارية للقوى السياسية، وأكد الحريري أن هذه الصيغة تنطلق من مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية والحرص على عدم انتصار أي قوى سياسية على الأخرى.

وتحدد وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف - والتي أنهت سنوات طويلة من الحرب الأهلية في لبنان - أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء.