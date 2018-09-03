تقرير- صلاح يصنع التاريخ ويغير خريطة العالم

نجح محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول، في تغيير خريطة جائزة الأفضل للاعب العام في العالم، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منفصلة للعام الثالث على التوالي، حيث أنهى سيطرة قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية على المرشحين النهائيين لها منذ استحداثها.

وكان الفيفا قد اختار صلاح بجانب كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، للقائمة النهائية المختصرة للمرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

ومنذ انفصال جائزة الفيفا عن "الكرة الذهبية" لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، موسم 2016-2017 قبل موسمين، ترشح لجائزة الأفضل الخاصة بالفيفا 6 جنسيات فقط منقسمة بين قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، وهم البرتغال "رونالدو"، فرنسا "جريزمان" وكرواتيا "مودريتش" والبرازيل "نيمار" والأرجنتين "ميسي" وأخيرًا إفريقيا ومصر "محمد صلاح". (اقرأ أيضًا)

ويقحم صلاح هذا العام القارة السمراء في جائزة الأفضل للمرة الأولى، ليكسر احتكار قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية على الجائزة، ويغير خريطة الجائزة بفضل تألقه الكبير وأهدافه وألقابه الفردية مع الليفر ومنتخب مصر بالعام المنقضي.

ولم يسبق لأي نجم من القارة الإفريقية أن ترشح للجائزة أو فاز بها سوى الليبيري جورج وايا عام 1995، عندما توج بها بقميص إيه سي ميلان، ليكون صلاح ثاني لاعب إفريقي منذ ذلك الحين في تاريخ الأفضل بكل المسميات والأول في جائزة الأفضل للفيفا.

كما أن صلاح أصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يترشح للجائزة بالعصر الحديث عقب مايكل أوين عام 2001 وفاز بها، وفرناندو توريس عام 2008 مرشحًا للجائزة ولم يفز بها، بل ذهبت لكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد حينها.