جروس يعلق على مستوى ساسي أمام إنبي

علق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، على مستوى التونسي فرجاني ساسي خلال مشاركته في لقاء إنبي يوم الأثنين الماضي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والذي إنتهى بفوز الأبيض بنتيجة 4-1 "تابع التفاصيل".

وقال جروس خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، أن ساسي يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، وأن أداؤه سيتحسن خلال الفترة المقبلة.

وأشار المدرب السويسري إلى أن ساسي يحتاج إلى المشاركة بشكل أكثر لرفع لياقته بالمباريات، مؤكدًا على أنه قدم أداء مميز خلال لقاء إنبي.

وكان جروس أجرى تغييرين بالتشكيل الأساسي خلال مباراة إنبي، حيث أشرك فرجاني ساسي ومحمد إبراهيم، بدلًا من محمد عبدالمنعم "كهربا" ومحمود عبدالعزيز.