مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم مسلح بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الإثنين، مقتل 11 شخصًا على الأقل في هجوم نفذه مسلحون مجهولون وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلاتو تيرنا تيوبيف، إن 11 شخصًا آخر على الأقل أصيبوا، عندما قام مجموعة من المسلحين مساء الأحد بمهاجمة إحدى القرى بالقرب من مدينة جوس الواقعة في الولاية.

ولا يزال الدافع وراء هذا الهجوم مجهولاً حتى اليوم الاثنين، ولكن ولاية بلاتو تشهد صراعًا عنيفا بين المزارعين والرعاة أودى بحياة 1300 مدني في النصف الأول من عام 2018، أي أكثر ستة أضعاف عدد القتلى الذين سقطوا جراء التمرد الذي تقوده جماعة «بوكو حرام» خلال نفس الفترة، وفقاً لما أعلنته منظمة الأزمات الدولية البحثية «إنترناشونال كرايسز جروب».