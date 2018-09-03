«الشباب والرياضة» بكفر الشيخ تنظم مسابقة للرسم الفوري

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، استعداداتها لمسابقة الرسم الفوري، وذلك بمشاركة جميع الإدارات التابعة للمديرية بالمحافظة، وتحت رعاية محمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف أحمد الوكيل وكيل المديرية، وتنفيذ الإدارة العامة للشباب.

وقال «الوكيل» في تصريحات صحفية لجريدة «الشروق»، إن مديرية الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا جدا بالشباب، وتربية النشئ واكتساب المواهب، وإخراج الموهوبين إلى المجتمع؛ للتعرف بهم وتنمية مهاراتهم.

وأكد، أنه سيتم تنفيذ مسابقة الرسم الفوري بالمديرية يوم 9-9، مضيفا: «طلبنا من كل إدارة أن ترسل الفائز الأول والثاني الساعة 9 صباحا ويكون معاه أدواته للرسم».

وأشار سيكون هناك جوائز قيمة للفائزين، وهناك مسابقات أخرى مختلفة للشباب.