اليابان تستعد لمواجهة إعصار «جيبي» القوي

يتجه إعصار «جيبي» نحو غرب اليابان، اليوم الاثنين، حيث حذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج وعواصف قوية.

وطالب مسؤول بهيئة الأرصاد -خلال مؤتمر صحفي- المواطنين، بإخلاء منازلهم، حيث من المتوقع أن يؤدي الإعصار الـ21 هذا الموسم لهبوب رياح قوية على مناطق واسعة من البلاد.

وقالت الهيئة إنه من الممكن أن تسفر العاصفة عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 11 مترا في منطقة كينجي وجزيرة شيكوكو بجنوب غرب البلاد في ظل اقترابها من البر الرئيسي.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار لغرب اليابان غدا الثلاثاء، بحسب ما قالته الهيئة.

وكان غرب اليابان قد تعرض لأمطار موسمية مطلع يوليو الماضي، مما أدى لوقوع انهيارات أرضية وفيضانات، وأسفر عن مقتل 220 شخصا وتدمير منازل وطرق، فيما تعد الكارثة الأكثر دموية المرتبطة بالطقس التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 عقود.