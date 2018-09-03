«الإقليمي لعلوم الفضاء»: مصر مصنفة عالميا في مجال الاستشعار عن بعد

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الصين أصبحت من الدول المتقدمة في علوم الفضاء، وتمتلك منظومات للملاحة الفضائية تضاهي الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى إطلاقها 6 أقمار صناعية خلال العام الجاري.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الأحد، أن الصين متقدمة جدًا في صناعة الأقمار الصناعية، لكنها لجأت إلى مصر لإطلاق قمرها الصناعي، لتقدمها في مجال الاستشعار عن بعد، وهو أهم جزء في علوم الفضاء يليها عملية تصنيع الأقمار، وإطلاقها.



وأوضح أنه في 2015، أرسلت الصين مجموعة صور لأقمار صناعية حتى تدرسها مصر وتبحث مدى خطئها فيما يتعلق بالاستشعار عن بعد، مؤكدًا أن مصر مصنفة عالميًا في هذا المجال، الذي يُستفاد منه في عدة أوجه أهمها التنمية، والتعرف على الثروات المعدنية تحت الأرض.



وتابع أن مصر تمتلك تقنية «هايبر استكبرال» على طائرة هيئة الاستشعار عن بعد، وهي ذاتها التقنية الموجودة بالأقمار الصناعية الأوروبية، التي تستخدم لاستكشاف الطبيعة وما تحت الأرض من معادن، هذا إلى جانب الصور الردارية التي تكشف عن المياه الجوفية أو الأمطار بعمق يتراوح من 4 إلى 20 مترًا في الصحراء.



وذكر أن هناك تقنية حديثة يلجأ إليها الروس والصينين حاليًا، ويتمكنون من خلال تركيبها على طائرة أن يروا أعماق أبعد من تلك المذكورة أعلاه.



وتستعد مصر والصين للبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لبناء القمر الصناعي «مصر سات 2» تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بكين للمشاركة في منتدى «الصين-إفريقيا».



ووقع البلدان منتصف أغسطس الماضي، منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 45 مليون دولار بعد 4 سنوات من توقيع اتفاقية إطلاق القمر.