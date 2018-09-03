«خارجية» النواب: توقف «واشنطن» عن تمويل «الأونروا» إعلان انتهاء دورها في عملية السلام

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق رضوان، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إعلاناً عن انتهاء دورها كراعي لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي بدأت عام 1991 بعقد مؤتمر مدريد للسلام، والذي تبعه صدور إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993.

وقال «رضوان»، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن هناك تفاوتا في اهتمام الإدارات الأمريكية بالقضية الفلسطينية وتسوية النزاع في الشرق الأوسط، إلا أنها تحيزت بشكل واضح للجانب الإسرائيلي طوال عقود مضت، رغم عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، ومنذ تولي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بدأ هذا الأمل يخفت ويتلاشى بشأن عملية السلام.

وذكر أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اختارت هذا الطريق وتنازلت بمحض إرادتها عن دور الوسيط والراعي لعملية السلام، فإن على الدول الكبرى أن تسارع لسد الفراغ المالي والسياسي الذي ستحدثه السياسات الأمريكية قبل أن تتأزم الأوضاع الإنسانية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والتي سيعقبها بالطبع أزمات وتوترات لا يحمد عقباها.

ورأى، أنه من حسن الطالع إعلان الحكومة الألمانية قيامها بزيادة مساهماتها المالية للأنروا قبيل صدور القرار الأمريكي، ولكن مساهمة الولايات المتحدة بــ 30% من موارد الوكالة يتطلب تكاتف الجهود، لاسيما الأوروبية لدعم الأونروا.

وأضاف، أن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان محاولة واضحة لوءد القضية الفلسطينية، وتأكدت النوايا الأمريكية بإعلان الولايات المتحدة وقف تمويلها للأونروا، الوكالة التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تخفيض معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير فرص عمل لهم، واستطاعت منذ بدء عملها عام 1950 تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات التعليمية الضرورية لأربعة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين.