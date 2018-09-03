بابا الفاتيكان يطلب مواجهة «الساعين إلى الفضائح» بـ«الصمت والصلاة»

يقول بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إن الرد الوحيد على الأشخاص الذين يزرعون الفرقة ويثيرون الفضائح داخل الكنيسة الكاثوليكية هو "الصمت" و"الصلاة".

وجاءت هذه التصريحات يوم الاثنين، في الوقت الذي يواجه فيه البابا اتهامات لاذعة ومطالبات بالاستقالة من جانب المطران كارلو ماريا فيجانو بسبب اتهامات بتستر فرنسيس على كاردينال ارتكب جرائم جنسية.

وقال البابا :" في مواجهة الناس الذين يفتقرون إلى النوايا الحسنة، ومع الناس الذين يبحثون فقط عن فضيحة ، والذين لا يريدون سوى الانقسام ، والذين يسعون فقط للدمار ،حتى داخل العائلات : الصمت. والصلاة".

وجاء رد فرنسيس غير المباشر في عظة له خلال القداس الذي احتفل به في مقر إقامته في الفاتيكان ونشره الموقع الرسمي "فاتيكان نيوز".

وقال فيجانو ،وهو سفير سابق للفاتيكان لدى الولايات المتحدة، إنه في الشهر الماضي رفع فرنسيس العقوبات التي تردد أن سلفه بنديكت السادس عشر كان قد فرضها على الكاردينال تيدور ماكاريك.

ويقول فيجانو أن أمرا صدر لماكاريك ،وهو رئيس أساقفة سابق في واشنطن ويخضع للتحقيق بتهمة التحرش المتكرر بشباب من الكهنة وطلبة اللاهوت، باعتزال الحياة العامة في 2009-2010 .

ولا يوجد أي دليل على أن مثل هذا الأمر قد صدر لماكاريك ، أو أن فرانسيس ألغى الأمر. ووصف العديد من المعلقين اتهامات فيجانو بأنها جزء من هجوم محافظ ضد البابا وإصلاحاته.

وعندما سئل مباشرة عن فيجانو الشهر الماضي ، قال البابا فرنسيس إنه يعتزم "عدم النطق بكلمة واحدة في هذا الشأن" ، ودعا الصحفيين "لرسم استنتاجاتهم الخاصة" بشأن الاتهامات التي يوجهها هذا المطران .