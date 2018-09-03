جهاز المنتخب يكشف أسباب استبعاد جمعة من معسكر مباراة النيجر

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كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر أسباب استبعاد أحمد جمعة، مهاجم المصري البورسعيدي، .من معسكر الفراعنة.

وقال الجهاز الفنى للمنتخب إن جمعة يحتاج إلى راحة بعد إصابته بشد في عضلات البطن حسب تقرير طبيب النادي المصري الذي أبلغه للجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد مباراة الليلة.

وتعادل المصري البورسعيدي سلبيًا مع مصر المقاصة في الدوري الممتاز على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما تدرب المنتخب على الملعب الفرعي. ( اقرأ التفاصيل ).

كان المنتخب قد خاض تدريبه الأول على الملعب الفرعي لاستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن فعاليات معسكره استعدادًا لمواجهة النيجر يوم 8 سبتمبر المُقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 (اقرأ التفاصيل).