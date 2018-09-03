مدرب الانتاج بعد التعادل مع الأهلي: الأخطاء التحكيمية واردة 

أكد محمد عبدالله مدرب الإنتاج الحربي أن الأخطاء التحكيمية واردة، وذلك بعد التعادل السلبي مع الأهلي "تابع التفاصيل"، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب السلام، ضم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وأشار مدرب الإنتاج في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن فريقه نجح في حصد نقطة ثمينة أمام الأهلي حامل اللقب الموسم الماضي، وأفضل نادي في إفريقيا، وذلك على حد قوله.

وأضاف عبدالله أن الانتاج قدم أداء جيد في المباراة، والنقطة التي حققها الفريق مهمة قبل توقف الدوري.

وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز لخوض المنتخب الأول، تصفيات أمم إفريقيا 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون، عندما يستضيف النيجر يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.