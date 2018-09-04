10 معلومات عن رواية «جو العظيم» لأشرف الخمايسي

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كشف الكاتب والروائي أشرف الخمايسي، في تصريح خاص لـ«الشروق»، عن 10 معلومات حول روايته الأحدث «جو العظيم»، المقرر طرحها قريبًا عن «دار الشروق».

وعدّد «الخمايسي» هذه المعلومات كالآتي:

• مكتوبه بمرح، ستترك بسمة على شفاه القارئ، وتجعله يستمتع بها رغم أنها تدور حول قضية شائكة.

• مهداه إلى روح الصديق الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي قدم لي الكثير، وأفتقده كما لم أفتقد أحد من قبل.

• تم التعاقد عليها مع «دار الشروق» في شهر مارس الماضي.

• وافقت على غلاف الرواية من المرة الأولى، بعكس أغلافة مؤلفاتي السابقة.

• تتماشى أحداثها مع الواقع في الوطن العربي.

• مكتوبة باللغة العربية الفصحى والحوار بـ«العامية الفصيحة».

• أبطال الرواية هم: «الريس زبيبة، بيضون الرائد، سيد جرباية، شندل بشندي فانوس، زغلول البيضة، كلام ضيف سيد طماطم، بهية خليل المط».

• أكبر رواياتي من حيث عدد الكلمات التي بلغت 75 ألف كلمة.

• أول رواية تخرج عن مشروعي الأدبي الذي يدور حول ثنائية «الموت والخلود».

• الرواية القادمة تنضم لنفس مشروع «جو العظيم».