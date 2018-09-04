10 معلومات عن رواية «جو العظيم» لأشرف الخمايسي

كشف الكاتب والروائي أشرف الخمايسي، في تصريح خاص لـ«الشروق»، عن 10 معلومات حول روايته الأحدث «جو العظيم»، المقرر طرحها قريبًا عن «دار الشروق».
وعدّد «الخمايسي» هذه المعلومات كالآتي:
• مكتوبه بمرح، ستترك بسمة على شفاه القارئ، وتجعله يستمتع بها رغم أنها تدور حول قضية شائكة.
• مهداه إلى روح الصديق الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي قدم لي الكثير، وأفتقده كما لم أفتقد أحد من قبل.
• تم التعاقد عليها مع «دار الشروق» في شهر مارس الماضي.
• وافقت على غلاف الرواية من المرة الأولى، بعكس أغلافة مؤلفاتي السابقة.
• تتماشى أحداثها مع الواقع في الوطن العربي.
• مكتوبة باللغة العربية الفصحى والحوار بـ«العامية الفصيحة».
• أبطال الرواية هم: «الريس زبيبة، بيضون الرائد، سيد جرباية، شندل بشندي فانوس، زغلول البيضة، كلام ضيف سيد طماطم، بهية خليل المط».
• أكبر رواياتي من حيث عدد الكلمات التي بلغت 75 ألف كلمة.
• أول رواية تخرج عن مشروعي الأدبي الذي يدور حول ثنائية «الموت والخلود».
• الرواية القادمة تنضم لنفس مشروع «جو العظيم».