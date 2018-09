كارول سماحة تعلن قرب طرح أغنية «مبروك لقلبي»

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استعدادها لطرح أعنية جديدة بعنوان «مبروك لقلبي»، خلال شهر سبتمبر الجاري.

ونشرت كارول عبر حسابها بموقع «تويتر» صورة جمعتها بالملحن سليم عساف في ستديو التسجيل.



كانت كارول سماحة أعادت في بداية شهر أغسطس تقديم أغنية «ما بخاف» بتوزيع جديد، وهي إحدى أغنيات ألبوم "حدودي السما" الذي كانت قد طرحته عام 2009، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ميشال فاضل.



يذكر أن كارول سماحه طرحت مؤخرا كليب "صحابي"، الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم إخراج الكليب داني داغ.





We are finally back @AssafSalim and i... September 2018 #مبروك_لقلبي pic.twitter.com/XKjxGwbPgB