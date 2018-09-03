محافظ القاهرة: الانتهاء بسرعة من إنشاء سوق التونسي الجديد للقضاء على العشوائية

«عبدالعال»: وفرنا موقعين بديلين للسوق القديم.. تضم إجمالي 340 وحدة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، أعمال الإنشاء الجارية في سوق التونسي الجديد بالبساتين الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي التي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب المحافظ، القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائيا على العشوائية الموجودة به، ذاكرا أن سوق التونسي الجديد جاري إنشاءه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

وأضاف أن المحافظة وفرت موقعين بديلين لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين الأول على مساحة 30 ألف متر تقريبًا، ويواجهه الموقع الثاني بمساحة 25 ألف متر بجوار محطة الكهرباء.

وأوضح أنه تم مراعاة اختيار المواقع الجديدة بالقرب من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعي لقاطنيه، بحيث لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم، كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد؛ ما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة، وسيخصص الموقع الأول لنقل 4 أسواق هي سوق الأثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني، أما الموقع الثاني فسيخصص لنقل سوق شارع 16 «نشاط الخردة» على مساحة إجمالية 8830 مترا ويستوعب 340 وحدة.

كما تم ضم محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد إليه ونقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوي مبنى أرضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات، كما تم الموافقة على رفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين 30 مترا، ليعمل كمحور رئيسي رابط بالاتوستراد وتطوير السوق المؤقت ليكون سوق ثابت لمواد تشطيبات البناء وتحويل إحدى المناطق لتكون موقف سيارات دائم وسوق سيارات أسبوعي مكشوف.

وأكد أن السوق الجديد مزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه كما سيوجد به نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من وضع تصور شامل لتشغيل السوق وكيفية إدارته ومراقبته وعمل دراسة مرورية، لكيفية التعامل مع الكثافات المتوقعة حول السوق.