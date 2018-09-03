أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول عن رفضه اتهام الوكالة بالفساد المالي والإداري.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" سامي مشعشع، في تصريحات خاصة لراديو "سوا" الأمريكي، اليوم الاثنين: "إن المفوض العام وجه رسالة للاجئين الفلسطينيين أكد خلالها أن عمليات وكالة الغوث ستستمر بالرغم من قرار الولايات المتحدة بوقف دعمها المالي".

وأضاف أنه: "سيتم الاجتماع نهاية الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة السويد واليابان والمجموعة الأوروبية والأردن؛ للبحث في ترجمة الحشد السياسي المناصر للأونروا إلى دعم مالي لسد الفجوة التمويلية نتيجة لوقف الولايات المتحدة دعمها المالي للوكالة".

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا قد وصف قرار واشنطن بوقف تمويل المنظمة بأنه ذو دوافع سياسية، رافضا تفسيرات أمريكا للقرار بأنه مرتبط بكيفية إدارة المنظمة.