ضبط 1794 مخالفة مرورية بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، اليوم، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور البحيرة، حملة مرورية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1794مخالفة مرورية من بينهم عكس الاتجاه، وعدم وجود خط سير.