إزالة 51 حالة تعدِ بمركز بني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 51 حالة تعدِ بالبناء على الأرض الزراعية، وذلك بالتعاون بين إدارة الإزالات والإشغالات والجهات الأمنية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، في تصريحات صحفية، إن الحالات تضمنت حالتين لأراضي أملاك دولة تابعة للري على مساحة 40 متر مربع، و28 حالة وحدة محلية على مساحة 2800 متر مربع، و11 حالة زراعة على مساحة 10 قراريط، و10 حالات إصلاح زراعي على مساحة 8 قراريط، و12 سهما بقرى إبشاق، وبني علي بمركز بني مزار.