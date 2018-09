النني: سعيد بمقابلة أجيري

أعرب محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي عن سعادته بمقابلة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك بمعسكر المنتخب بمدينة برج العرب.

وقال النني عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت جدًا بمقابلة أجيري اليوم، أتمني له التوفيق وأن ننجح سويا مع المنتخب الوطني"(طالع التفاصيل)

ويستعد الفراعنة لمواجهة النيجر يوم 8 سبتمبر علي ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2019.

يذكر أن المنتخب الوطني خسر بالجولة الأولى من التصفيات من تونس بنتيجة 1-0.

Welcome Mister very happy to meet you and I hope to succeed together with the national team



