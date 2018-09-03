«لافروف»: لا نعترف بالخطوات غير الشرعية التي تتخذها واشنطن

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تعترف بالخطوات غير الشرعية التي تتخذها واشنطن في حل القضية الإيرانية وفي منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء عن «لافروف» قوله في كلمة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: «نحن لا نعترف بالخطوات غير الشرعية التي تتخذها واشنطن، حيث شطبت الكثير مما تم تحقيقه، بدءا بالمشكلة الإيرانية، التي تمت تسويتها في وثيقة غير مسبوقة، وانتهاء بالتشكيك في ضرورة البقاء في منظمة التجارة العالمية، هذا وأنا لم أتطرق بعد حول الموقف الأمريكي من التسوية الفلسطينية الإسرائيلية».

وأضاف «لافروف» أن «الاتصالات الشخصية لها أهمية كبيرة. وقد حضرت اجتماعا بين (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(نظيره الأمريكي) دونالد ترامب، وتحدثت مع وزيري الخارجية الأمريكية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايكل بومبيو، وهم في رأيي يدركون الحاجة إلى التوافق معنا، لمصلحة الولايات المتحدة كما يقولون».

كما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن «لافروف» القول إن رد روسيا على أحدث العقوبات الأمريكية يحتمل ألا يكون مماثلا، حيث إن «الرد المماثل ليس دائما هو الأمثل».

وقال لافروف حول القمة التي عقدت في يوليو في العاصمة الفنلندية: «في هلسينكي، كان الحوار طبيعيا. ولكن الهيستيريا التي بدأت بعد المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين الروسي والأمريكي هي شيء لابد أن يخجل منه النظام السياسي الأمريكي.