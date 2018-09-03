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رويترز: سجن الصحفيين «خطوة كبيرة إلى الوراء في ميانمار»

مسيرة تأييد لصحفيي رويترز
مسيرة تأييد لصحفيي رويترز
يانجون - د ب أ
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 7:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 7:21 ص
وصف رئيس وكالة «رويترز» للأنباء ورئيس تحريرها ستيفن أدلر سجن اثنين من صحفيي الوكالة بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء في تحول ميانمار إلى الديمقراطية".

وقال أدلر في بيان "هذان المراسلان المثيران للإعجاب أمضيا بالفعل تسعة أشهر في السجن بتهم زائفة تهدف إلى إسكات تقاريرهما وترويع الصحافة".

وأضاف: "بدون أي دليل على ارتكاب مخالفات، وفي مواجهة أدلة دامغة على تلفيق الشرطة، فإن حكم اليوم يدينهم باستمرار فقدان حريتهم ويتغاضى عن سوء سلوك قوات الأمن".

وتابع: "هذه خطوة كبيرة إلى الوراء في تحول ميانمار إلى الديمقراطية، ولا يمكن أن تتفق مع سيادة القانون أو حرية التعبير، ويجب تصحيحها من قبل حكومة ميانمار باعتبارها مسألة ملحة".

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