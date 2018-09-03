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«التعليم»: لم نُشهر بالمحالين للتحقيق بتهمة الإساءة لرموز الدولة

كتبت - نور رشوان
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 11:15 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 11:15 م

كشف أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إحالة عدد من الموظفين في الوزارة للتحقيق، بتهمة الإساءة لرموز الدولة.

وقال «خيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء الإثنين، إنه «تم رصد مجموعة من المعلمين والموظفين العاملين في الوزارة، أثناء ظهورهم في الإعلام، دون الحصول على تصريح من جهة العمل وبالمخالفة للقانون، وهم يسيئون للمنظومة التعليمية، ورموز الدولة».

وأضاف، أنه «في ضوء ما تم رصده، تم اتخاذ قرار بإحالة المخالفين للتحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم؛ وذلك لمخالفاتهم للواجبات الوظيفية والإساءة لرموز الدولة»، متابعًا: «لم نقم بالإعلان عن أسماء المحالين للتحقيق أو نشهر بهم؛ لأن شعار الوزارة هو الأخلاق والتربية والمبادئ النبيلة».

وأشار إلى وجود رضا عام في الوزارة من قبل العاملين بها تجاه هذا القرار، قائلًا: «معظم الموظفين في الوزارة أشادوا بهذا القرار؛ وذلك نظرًا لتمتعهم بالأخلاق والنبل في التعامل مع الدولة وملف التعليم».


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