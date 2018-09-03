هندرسون يمدد تعاقده مع ليفربول بعقد طويل الأمد

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أعلن ليفربول الإنجليزي عن تمديد تعاقده مع قائده جوردان هندرسون بعقد طويل الأمد لتستمر قيادته للفريق لفترة طويلة.

ولم يكشف الموقع الرسمي للريدز عن مدة تمديد العقد، لكن أكد أن أندرسيون وقع على عقد طويل الأمد بعد سبع سنوات قضاها داخل أسوار النادي".

وعقب التمديد، عبر هندرسون عن سعادته، قائلا: " أنا سعيد للغاية لتمديد تعاقدي مع الفريق لفترة طويلة للغاية".

وأضاف : "أريد أن أستمر هنا، لا يوجد مكان في العالم أفضل من هنا لممارسة كرة القدم".

وتابع : "أنا سعيد للغاية أن أكون في هذا النادي الكبير لفترة طويلة، ونأمل أن تطول المدة أكثر من ذالك".

وألتحق هندرسون بليفربول عام 2011، قادما من سندرلاند، ولعب مع الفريق 283 مباراة، سجل خلالها 24 هدفًا.

وحمل الدولي الإنجليزي شارة القيادة لليفربول عام 2015، خلفا لأسطورة النادي ستيفين جيرارد الذي غادر النادي أنذاك.