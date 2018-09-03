«الإقليمي لعلوم الفضاء»: السيسي يسعى لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر تحتاج إلى امتلاك مجموعة من الأقمار الصناعية وليس واحدًا فقط، مشيرًا إلى الاستفادة منها في العديد من الأغراض أمنيًا واقتصاديًا.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى إلى توطين تكنولوجيا الفضاء، من خلال المشاركة في تصنيع وإطلاق القمر الصناعي «مصر سات 2» مع الصين، التي وصفها بأنها من الدول القلائل التي قبلت هذا الأمر.



وأوضح أن الأقمار الصناعية تساعد على تحقيق الأمن القومي للبلاد، فمن خلالها يمكن مراقبة الحدود، وإيقاف عمليات تسلل العناصر الإرهابية، واكتشاف مواقع وتمركزات الإرهابين، ذلك بالإضافة إلى التعرف على الموارد الطبيعية والثروات المعدنية للاستفادة منها في تحقيق التنمية.



وتستعد مصر والصين للبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لبناء القمر الصناعي «مصر سات 2» تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بكين للمشاركة في منتدى «الصين-إفريقيا».



ووقع البلدان منتصف أغسطس الماضي، منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 45 مليون دولار بعد 4 سنوات من توقيع اتفاقية إطلاق القمر.