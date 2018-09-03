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صلاح أول عربي في القائمة المختصرة لجائزة الأفضل في العالم

الشروق
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 3:08 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 3:15 م

أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطني أول لاعب عربي في التاريخ يدخل القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم. 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، موسم 2017-2018، وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بالإضافة إلى البرتغالي كريستسانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش(طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء المتوجون بحوائز الفيفا، في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، في مدينة لندن الإنجليزية.


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