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فيديو.. رامي جمال يطرح كليب «متظلمنيش»

كتبت - دينا درويش:
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 1:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 1:38 ص
طرح الفنان رامي جمال فيديو كليب أغنية «متظلمنيش» من ألبومه الجديد «ليالينا» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

«متظلمنيش» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وإخراج كريم نجيب.

وكان رامي قد طرح الكليب الأول بعنوان «مفيش منها»، من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومدير التصوير روبي برانيت، وإخراج كريم نجيب، كما طرح بعد ذلك فيديو كليب «تعيشي ليا»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر على حسن توزيع ياسر ماجد.

يذكر أن ألبوم «ليالينا» لرامي جمال يضم، 17 أغنية، هي؛ «دي العيون، وبحاول انساكي، وربطتيني، وتعيشي ليا، وجربت انساك، والنظرة الأولى، وانساها ليه، ومتكلمناش، وليالينا، ومش كفاية، وهاخونك، ومفيش منها، وراح لحاله، ومن كتير، ومتظلمنيش، ولولا، وفووت».


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