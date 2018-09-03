133 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة 2018-2019

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إنه تم توجيه حوالي 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 2018-2019 بنسبة تقدر بحوالي 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة.

وأضافت «السعيد» -في بيان صحفي اليوم الاثنين- أن قطاع الكهرباء والطاقة يعد من القطاعات سريعة النمو التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء لمسايرة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية سواء من القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) أو القطاعات الخدمية أو الاستخدامات المنزلية.

وأوضحت أن القطاع يهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين الإمداد بها والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة، مع التوسّع في استخدام مصادر الطاقة والمتجددة، وزيادة الاعتماد علي الموارد المحلية، وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، فضلا عن التعاون مع الدول العربية والإفريقية المجاورة في مجال ربط الشبكات لتصبح مصر محوراً للطاقة الكهربائية.

وحول أهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة 2018-2019، أشارت إلى أنه يأتي على رأسها المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية والمُستهدف له استثمارات تُناهز مليار جنيه مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه ومشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية والمستهدف له استثمارات 22 مليون جنيه بخطة العام المالي الجاري.

وتابعت أنه يوجد كذلك عدد من المشروعات الأخرى بقطاع الكهرباء مثل: مشروع إقامة المحطة النووية ومنشآتها والمُستهدف له بخطة العام المالي الجاري استثمارات 5 مليارات جنيه، ويهدف المشروع إلى إنتاج 4% من الطاقة الكهربائية من محطات نووية بحلول عام 2030، مع تحقيق وصول المشاركة المحلية في إنشاء المحطات النووية إلى حوالي 35%، وتعظيم المشاركة المحلية في تأمين مستلزمات التشغيل والصيانة، وتأمين الإمداد بالوقود النووي وخدماته لتشغيل المحطات من خلال تعاقدات طويلة الأمد، مع تصنيع الوقود محليا، مع الاعتماد الكامل على الكوادر المصرية في تشغيل المحطات وصيانتها مع استعانة محدودة بالخبرات الأجنبية عند الحاجة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يوجد مشروعات آخرى يتم العمل عليها بخطة العام المالي الحالي مثل: مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، ومشروعات تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه، وتتضمن مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والمتمثلة في إنشاء 3 محطات كهرباء بطاقة الرياح بمنطقتي جبل الزيت وخليج السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومشروع أعمال خدمات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمنطقة جبل الزيت، كذلك مشروع التعاون مع الدول الإفريقية باستثمارات 10 ملايين جنيه.