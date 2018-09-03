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رفع أولى جلسات البرلمان العراقي للتداول

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 2:03 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 2:03 م

قرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد زيني، اليوم الاثنين، رفع أولى جلسات البرلمان في دورته الرابعة؛ لغرض التداول، بعد انسحاب عدد من الكتل السياسية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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