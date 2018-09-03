رئيس بلدية القدس يكشف عن رغبته في توقف عمل «الأونروا» بالمدينة

كشف رئيس بلدية مدينة القدس، نير بركات، اليوم الإثنين، عن أنه يرغب في أن توقف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عملها في المدينة.

وجاءت تصريحاته بعد ثلاثة أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستوقف كل صور التمويل للوكالة، ما يضع مستقبلها في خطر.

وتجدر الإشارة، إلى أن المساهمة الأمريكية تشكل نحو ربع الموازنة السنوية للوكالة والتي تتجاوز المليار دولار.

قال «بركات» إن الفلسطينيين غير راضين عن مجموعة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الأونروا في القدس الشرقية، ومن بينها التعليم.

وكشف عن رغبته في إغلاق خمس مدارس فلسطينية تديرها الوكالة، ما يعني إلحاق أضرار بنحو عشرة آلاف طالب.