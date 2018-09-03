نواب فى «موازنة البرلمان» يطالبون بربط أجور العاملين فى الدولة بالإنتاج

عمر: الجهاز «مهلهل» والدولة جادة فى إصلاحه.. و«الفقى» يدعو الحكومة لاختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب

طالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وتصحيح مساره وحل جميع المشكلات المتعلقة به، لافتين إلى ضرورة إجراء التدريبات، واختيار القيادات المناسبة فى الوظائف المختلفة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن قانون الخدمة المدنية يعد الخطوة الأولى فى طريق الإصلاح الإدارى.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ«الشروق»: أن وزارة التخطيط أعدت توصيف لكل وظيفة فى الدولة، وعدم تعيين أى قيادة فى أى منصب إلا بعد إجراء اختبارات لها، لتتمكن من إنجاز جميع الملفات المتعلقة بالمنصب.

وقال: «إن الجهاز الإدارى للدولة «مهلهل»، لكن الدولة جادة فى إصلاحه»، مضيفا «أن ذلك الإصلاح سيأخذ وقتا طويلا لن يقل عن 5 سنوات»، مطالبا وزارة التخطيط بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة بتدريب وتثقفيف كل الموظفين العاملين بالدولة، كما طالب أيضا بإعادة توزيع الموظفين بين الوزارات المختلفة لتلافى العجز الذى تعانى منه عدة وزارات.

وأوضح أن التدريب يجب أن يقدم للموظف من سن 25 سنة إلى 30 عاما، وعدم تقديمه لمن قارب على بلوغ سن المعاش.

من جانبه، طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقى، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن عدة وزارات تعانى التكدس وزيادة عدد العاملين بها.

وأشار الفقى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن مهمة إعادة الهيكلة تأتى من مهام جهاز التنظيم والإدارة، مشددا على ضرورة تحسين الوضع فى الوزارات التى تضخ إيرادات للدولة مثل وزارتى العدل والمالية وغيرهما، مضيفا أن عددا من الوزارت تعانى عجزا كبيرا فى عدد العاملين لديها ولابد من معالجته.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة ضرورة إعداد تدريب شامل لكل الموظفين العاملين بالدولة لتحسين مستواهم، بجانب ربط الانتاج مقابل الأجر، مضيفا «أن من لايعمل لا يحصل على أجر»، موضحا أن القطاع الخاص متقدم عن القطاع العام، نظرا لانتاجه الكثيف وربط ذلك بالأجر، لذلك يجب تصحيح المسار، وحل جميع المشكلات.

وأضاف أنه على الحكومة اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، وأن تتم «غربلة» للموظفين واختيار قيادات ناجحة فى المناصب القيادية، وإعدادهم بشكل جيد من خلال مركز إعداد القادة، مشددا على ضرورة محاربة الفساد الذى مازال موجود فى عدد من الوزارات قائلا: «لو يعلم كل فاسد أنه سيحاسب لن نجد فاسدا فى مصر».