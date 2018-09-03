ميسي: مغادرة رونالدو للريال تجعله أقل جودة 

أكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني أنه شعر بالمفاجأة من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، انتقاله ليوفنتوس الإيطالي.

وقال ليونيل ميسي في مقابلة حصرية لـ " راديو كاتالونيا " : " لقد تفاجأ الجميع برحيل رونالدو عن ريال مدريد، وخاصة انتقاله ليوفنتوس، لقد كانت العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه، لكن في النهاية يبقي يوفنتوس فريق كبير".

وأضاف أفضل لاعب في العالم لخمس مرات : "ريال مدريد فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في العالم، لكن من الواضح أن مغادرة كريستيانو رونالدو ستجعلهم أقل جودة، وستأثر عليهم في دوري أبطال أوروبا، وتجعل يوفنتوس مرشح كبير للفوز باللقب هذا الموسم".

ميسي أيضا تطرق للحديث عن الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، قائلا: "هناك العديد من الفرق تريد أن تنافس وتكون الأفضل، لسنا فقط نحن من نبحث عن الفوز، هناك العديد من الفرق التي تملك المال لتستطيع المنافسة ".