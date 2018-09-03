ينطلق حفل افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لأطباء الأسنان «EDSIC 2018»، غدًا الثلاثاء، الذي تنظمه نقابة الأطباء، على أن تبدأ فعاليات المؤتمر بعد غد الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة محاضرين وعلماء من كافة دول العالم.

ومن جانبه، أكد إيهاب هيكل، أمين صندوق النقابة وعضو مجلس إدارة المؤتمر، أن الدورة الرابعة من «EDSIC 2018» ستشهد طفرة في البرامج العلمية المقدمة، وتوضيح ما توصل إليه العالم في مجال طب الأسنان والاستفادة من خبرات الخبراء الأجانب المشاركين.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المحاضرين الأجانب لنحو 35 محاضر، من إجمالي 110 محاضر، بالمقارنة بـ22 محاضرًا أجنبيًا العام الماضي، كما سيتم عقد 18 ورشة عمل مختلفة.

وأضاف، أن القيمة العلمية التي يحصل عليها المشاركين بالمؤتمر جعلته الأفضل على مستوى إفريقيا، لافتًا إلى أنه سيتم تسجيل كافة المحاضرات وورش العمل ونشرها عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، على أن يسمح للمشاركين فقط بالدخول عبر الموقع ومشاهدة هذه المحاضرات من خلال رقم سري يحصلون عليه عند التسجيل للحضور.

ويعقد الحفل والمؤتمر في 4 قاعات كبرى للمحاضرات بفندق انتركونتننتال سيتي ستارز بالقاهرة، لاستيعاب الأطباء المشركين، والمتوقع زيادة عددهم عن العام الماضي، والذي بلغ نحو 3 آلاف و500 طبيب، و7 آلاف مشارك بمعرض مستلزمات طب الأسنان، المصاحب للمؤتمر، بمشاركة كبرى شركات المستلزمات.

ويرأس المؤتمر في دورته الرابعة، نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية د. خليل جاد، ود. أشرف زعلوك، نائب رئيس المؤتمر، ود. حسين عبد الهادي، سكرتير عام المؤتمر، وسكرتير عام مساعد د. يوسف حمزة، والمدير التنفيذي د. محمد علاء، والمنسق العام للمؤتمر د. محمد خطاب، وعضوي البورد أمين صندوق النقابة د. إيهاب هيكل، ووكيل النقابة د. مجدي بيومي، ومقرر اللجنة الإعلامية د. أحمد نصر.

ويعد مؤتمر «EDSIC»، ثاني أهم مؤتمر علمي في الشرق الأوسط، بعد مؤتمر «الأيدك» بدبي، ويهدف لوضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية، وخلق حلقة وصل بين جميع أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، والتعريف بأحدث ما توصل إليه العلم بمجال طب الأسنان، من خلال عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل بمشاركة محاضرين وعلماء أجانب، لتحقيق استفادة لشباب الأطباء في مصر والعالم العربي، والذي ينعكس بدوره على جودة الخدمة المقدمة للمريض في مصر.

يذكر أن الدورة الأولى لمؤتمر نقابة الأسنان الدولي «EDSIC»، تم عقدها في 2015، بمشاركة حوالي 2500 مشارك، و5000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر والخاص بمستلزمات طب الأسنان.