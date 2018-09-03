نائب بالمنيا يتقدم ببلاغ للمحامِ العام لنيابات جنوب ضد عاريان يهددان الأمن العام

أعلن العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب المنيا، أنه تقدم ببلاغ رسمي للمستشار المحامي العام، للمطالبة بإيداع سيدة عارية وشاب عاري يهددان الأمن العام داخل المنيا، مطالبا بإيداعهما بمستشفى للصحة النفسية.

وأضاف النائب في بيان نشره على صفحته الرسمية، أنه تلقى في الأونة الأخيرة العديد من الاستغاثات والطلبات من المواطنين بوجود سيدة شبه عارية تقوم بتهديد المارة وتهشيم زجاج السيارات.

وقال النائب، إنه قام بتقديم بلاغ رسمي إلى المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بوجود سيدة شبه عارية تهدد الأمن والسلم العام في مجتمع المنيا، وتقوم بتهشيم زجاج السيارات وإلقاء الحجارة على المارة، وإثارة الفزع والرعب للسيدات والأطفال، وكذلك وجود شاب في منتصف العشرينات يسير عاريا تماما بشارع الحسيني مما يتسبب في خدش حياء السيدات والمارة، علما بأن الحالتين معروفتين في الجهات الشرطية والبحثية وستتخذ النيابة العامة إجراءاتها وصولا لاستصدار أمرًا قضائيًا بإيداعهما بمستشفى الطب النفسي رحمة بهما وحفاظا على عرضيهما.