«حقوق الإنسان بالعراق»: قوات الأمن تستخدم العنف لتفريق المتظاهرين في البصرة

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن استخدمت العنف لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات منهم.

وقال "الغراوي"، في تصريحات خاصة لراديو "سوا" الأمريكي، اليوم: "إن هناك العديد من التظاهرات في محافظة البصرة، فقد حدثت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضاف أن: "قوات الأمن العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين"، مؤكدا أن الحكومتين الاتحادية والمحلية في العراق لم تبحثا في وضع الحلول الواقعية لحل مشكلة المياه في محافظة البصرة.

وأغلق مئات المتظاهرين أمس الأحد مواقع استراتيجية هامة في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات، بينها أزمة تلوث المياه.

وتجمع عشرات المتظاهرين على طريق يؤدي إلى حقل نهر بن عمر النفطي الذي ينتج أكثر من 40 ألف برميل يوميا حاليا، كما تجمع عدد آخر وأغلقوا طرقا تمتد في شرق المحافظة، وتؤدي إلى العديد من حقول النفط، إضافة إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وطريق يربط المحافظة في بغداد.