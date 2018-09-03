قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية تلقت الكثير من شكاوى المزارعين هذا العام حول تأثير الارتفاع في درجات الحرارة على محاصيلهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه كانت هناك مشكلة في مقاومة الحشرات والآفات التي تصيب الزرع وأثرت على الإنتاجة وأدت إلى قلة المعروض في السوق، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار نتيجة هذه المشكلة.

وأوضح، أنه على الرغم من وجود هذه المشكلة إلا أن الارتفاع الكبير في الأسعار غير مبرر، لافتًا إلى بيع كيلو العنب بسعر 12 جنيهًا في أسواق الجملة بالعبور و 6 أكتوبر، إلا أنه يباع بسعر 25 جنيهًا لدى تجار التجزئة، واصفًا هذا الأمر بـ«الخطير جدًا وليس له علاقة بالمحصول».

وأردف، أن حملات المقاطعة يكون لها تأثير بالفعل، لاسيما مع تدخل الإعلام في المشهد ما يعطي زخمًا للحدث، مبينًا أن الخضروات والفاكهة هي سلع قابلة للتلف وحملات مقاطعتها قابلة للنجاح معها لأن تكلفة الحفظ تكون باهظة.

من جانبه قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا توجد مشكلة تواجه المحاصيل الزراعية في مصر، وأن التغيرات البيئة وارتفاع درجة الحرارة لن يكون لها تأثير ملموس، مؤكدًا أن الزيادة في الأسعار غير مبررة على الإطلاق.