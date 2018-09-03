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كونوبليانكا لاعب شالكه يتلقى عقوبة الإيقاف مباراة واحدة

د ب أ
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 6:16 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 6:16 م

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف ايفجن كونوبليانكا لاعب شالكه ، مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء وطرده خلال مباراة الفريق التي خسرها أمام ضيفه هرتا برلين صفر / 2 أمس الأحد ضمن مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتدخل كونوبليانكا بقوة مع دينيس جاستريميسكي لاعب هرتا برلين على حدود منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة ، وتولى أوندريج دودا تنفيذ الضربة الحرة مسجلا منها الهدف الثاني لفريق برلين.

ويغيب الأوكراني كونوبليانكا بذلك عن صفوف شالكه في مباراته المقبلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ، المقررة في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.

ولا يزال شالكه بدون رصيد من النقاط حيث خسر مباراتيه الأولى والثانية بالدوري.


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