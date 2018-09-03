كونوبليانكا لاعب شالكه يتلقى عقوبة الإيقاف مباراة واحدة

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف ايفجن كونوبليانكا لاعب شالكه ، مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء وطرده خلال مباراة الفريق التي خسرها أمام ضيفه هرتا برلين صفر / 2 أمس الأحد ضمن مباريات المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).



وتدخل كونوبليانكا بقوة مع دينيس جاستريميسكي لاعب هرتا برلين على حدود منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة ، وتولى أوندريج دودا تنفيذ الضربة الحرة مسجلا منها الهدف الثاني لفريق برلين.



ويغيب الأوكراني كونوبليانكا بذلك عن صفوف شالكه في مباراته المقبلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ، المقررة في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.



ولا يزال شالكه بدون رصيد من النقاط حيث خسر مباراتيه الأولى والثانية بالدوري.