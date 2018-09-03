طالب الإعلامي عمرو أديب، اليوم، بحظر استخدام الهواتف المحمولة للتلاميذ في المدارس.

وقال «أديب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين، «عايزين نعمل زي فرنسا، ونمنع الموبايلات في المدارس الابتدائي والإعدادي».

وأشار إلى التأثير السلبي للهواتف المحمولة على طلاب المدارس، قائلًا: «في جيل كامل بيضيع من قلة التركيز، وقلة القراءة».

وتابع: «المسألة كلها محتاجة إرادة تربوية تعليمية، وعلى الأقل نطلع القانون ونطبقه على قد ما نقدر».

وبدأت فرنسا اليوم الاثنين، تطبيق القانون الذي تم إقراره في شهر يوليو الماضي، بحظر حمل الهواتف للطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك بحجة أنها تشتت الانتباه، وتجعل الطلاب قليلي الحركة في الملعب.