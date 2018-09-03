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اليوم.. انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأفلام التسجيلية بساقية الصاوي

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 9:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 9:01 ص

تنطلق اليوم الإثنين، أولى فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان الأفلام التسجيلية القصيرة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

ويفتتح المهرجان دورته غدا بالفيلم القصير (زينب) للمخرج مراد السيد، الفائز بالمركز الأول في دورته السابقة لعام 2017، وتدور أحداث الفيلم في حوالي 20 دقيقة عن حياة زينب الفتاة الصعيدية التي غيرت مسار حياتها بتمردها وكسرها للقيود التي وقفت في طريق نجاحها.

ويتنافس على جوائز هذه الدورة 14 فيلما تسجيليا من جهات إنتاجية مختلفة من بينها وزارة التضامن الاجتماعي التي تشارك بـ 4 أفلام من إخراج مهند دياب وهي: (الغالية) و(مع بعض نقدر) و(أمال بسيطة) و(5 %)، وتعرض الأفلام المشاركة في المهرجان بقاعة الحكمة على مدار غد وبعد غد، ويعقب العروض حلقات نقدية يقيمها المخرج والناقد أحمد فؤاد.


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