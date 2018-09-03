قال الدكتور جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني بالوزارة، إن النقاب يعتبر فضيلة وليس فريضة، ويعرض على الناس ولا يفرض عليهم، متابعًا: «فمن أرادت أن تنتقب فلها مطلق الحرية، ومن أرادت أن تتمثل بالوجه والكفين، فلا وزر عليها».



وأضاف متحدث «الأوقاف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الاثنين، أن المطالبة بتشريع داخل البرلمان لمنع ارتدائه يعتبر مبالغة، لأنه لا يمكن مصادرة حرية الناس فيما يلبسونه، موضحًا أن التشديد على الناس في اتجاه أقصى اليمين، سيجلعهم ينحرفون أقصى اليسار.



وتابع: «كما أن هناك خطورة من التطرف الديني جهة اليمين، فأيضًا التسيب في الدين جهة اليسار سيكون بمثابة خطورة على الوطن وعلى الدين الصالح، فكما أننا لا نفرض الحجاب على أحد، لا يمكن أن نتعنت مع المنتقبة كي تخلع نقابها».



وذكر أن الأمر مختلف بالنسبة للحجاب، فمن الواجب على المرأة أن تحتجب وتحتشم، وفقًا للحديث النبوي «إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا» والمقصود بهما الوجه والكفين.



