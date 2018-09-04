ديوكوفيتش يشق طريقه بسهولة إلى دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.

وقطع ديوكوفيتش خطوة جديدة نحو الفوز بلقب جديد في بطولة أمريكا المفتوحة بالفوز على البرتغالي جواو سوسا بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6/3 و6 /4 و6 /3.

وواصل ديوكوفيتش استعادة أمجاده في ملاعب التنس بعد فترة غياب امتدت لستة أشهر عقب خضوعه لجراحة في المرفق.

وخلال رحلة العودة لعصره الذهبي، فاز ديوكوفيتش بلقب بطولتي ويمبلدون وسينسيناتي.

ويسعى ديوكوفيتش، المصنف السادس، للفوز بلقبه الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة.

وفاز الياباني كي نيشيكوري على الألماني المخضرم فيليب كولشرايبر 6/3 و6 /2 و7 /5.

واحتاج نيشيكوري، المصنف 21 للبطولة، إلى ساعتين و16 دقيقة للفوز على كولشرايبر في الدور الرابع.

ويلتقي نيشيكوري في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الكرواتي مارين سيليتش والبلجيكي ديفيد جوفين.

كما تأهل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو إلى دور الثمانية بفوزه على الكرواتي بورنا تشوريتش 6 /4 و6 /3 و6 /1.

وفي منافسات السيدات، تأهلت الأمريكية سلون ستيفينز المصنفة الثالثة لدور الثمانية بفوزها على البلجيكية اليسي ميرتنز 6 /3 و6 /3.

كما فازت الأمريكية ماديسون كيز على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 6 /1 و6/3.

وتغلبت اليابانية نعومي اوساكا على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6 /3 و2 /6 و6/4.