مبعوث «ترامب» يهاجم القيادة الفلسطينية ويتهمها بتعطيل عملية السلام

شن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، هجوما شديدا على القيادة الفلسطينية، واتهمها بتعطيل عملية السلام عبر رفض خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» قبل حتى الاطلاع عليها.

وقال «جرينبلات»، في مقال خص به صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يكون هذا العام عام السلام، مؤكدا أن المعادلة السياسية في المنطقة تغيرت حاليا، ولم تعد إسرائيل عدوا للعرب بمن فيهم الفلسطينيون، بل صارت إيران العدو المشترك للعرب ولإسرائيل، على حد قوله.

وأضاف «جرينبلات»: «لقد تغير الشرق الأوسط بشكل كبير منذ أن بدأ الصراع قبل عقود. وما بدا مستحيلاً (أي السلام) قبل بضع سنوات، هو ممكن الآن. وغدا سيكون ممكنا أكثر».

وأضاف «جرينبلات»: «عندما زرت المنطقة للمرة الأولى عام 1983، كان الموقف السائد في العالم العربي، هو العداء والحرب مع إسرائيل. لكن بعد 35 سنة، هناك واقعا مختلفا. ففي مواجهة إيران العدوانية. يدرك معظم القادة حاليا أن إسرائيل ليست هي المشكلة وأنه يمكن للدولة اليهودية أن تكون جزءًا من الحل بالنسبة لهم»، على حد قوله.

ويدعي «جرينبلات» أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس أهم الصراعات في المنطقة، وأن حله لن يحل أزماتها.

وتابع: «رغم أن القضية تتعلق بقدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على اتخاذ القرارات إلا أن القيادة الفلسطينية ترفض التعاون مع الإدارة الأمريكية خاصة بعد ما وصفه بالاعتراف الأمريكي بواقع أن القدس كانت وستبقى عاصمة إسرائيل»، على حد زعمه.

كما اتهم «جرينبلات» القيادة الفلسطينية بأنها ترفض خطة السلام الأمريكية حتى قبل الاطلاع عليها.

وهاجم مبعوث الرئيس الأمريكى أيضا حركة «حماس» بسبب الوضع في غزة واستمرار احتجازها الجنديين الإسرائيليين هدار جولدين وأورون شاؤول الذي فقدت آثارهما في حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، معبرا عن تضامنه الشديد مع عائلتي الجنديين.