رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لاستعراض خطة تطوير السكك الحديدية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الحكومة على متابعة ملف تطوير سكك حديد مصر بصورة دورية، وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وذلك لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن فريق المتابعة بمجلس الوزراء، سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف تنفيذ خطة تطوير سكك حديد مصر، بحضور وزير النقل، ونائب الوزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.

من جانبه، أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات على إدراكه بأن هناك إرادة سياسية، ورغبة ملحة، لتحسين الخدمات في هذا القطاع المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، منوها بحرص رئيس الجمهورية على لقاء مسئولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن عقد هذا الاجتماع وهو الثالث مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريباً، مؤكداً" سنبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع".

وعرض رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، خلال الاجتماع، تقريراً تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الأداء في مرفق سكك حديد مصر، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بنظام العمل، فقد تم منح الصلاحيات الكاملة لمدير كل منطقة ليتولى الإشراف على مشروعات التطوير التي تتم بالمنطقة.

وقال رسلان إن الهيئة تمكنت من تحقيق الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية والعمرات للعربات والجرارات والعمل على توفير قطع الغيار، فضلاً عن تفعيل دور المكاتب الفنية بالورش لوضع خطط الصيانة وتحديد احتياجات الورش، وتشكيل لجنة فنية للمرور على جميع أبراج الإشارات الرئيسية لفحص حالة التحاويل، وتكثيف المرور الليلي على الشبكة، وإطلاق فرق عمل ميدانية لتنفيذ تجارب عملية على أرض الواقع للتحاويل والإشارات وأجهزة الاتصالات بالبلوكات والأبراج وعمل محاضر بذلك.

وفيما يتعلق بإجراءات تحقيق الانضباط للعاملين بالهيئة وتحسين أدائهم، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالورش والمحطات، وإاعداد خطة تدريبية لهم، والبدء في إجراءات تعديل اللائحة الطبية للعاملين بالوظائف الحرجة، والكشف الدوري عن تعاطي المواد المخدرة، لافتاً إلى أن التشديد على انتظام مواعيد العمل بالورش والمناطق المركزية بالإدارات المختلفة للهيئة، أسفر عن زيادة الانضباط والحد من التأخيرات والانقطاع بصورة ملحوظة لاسيما الورش.

كما عرض الإجراءات الخاصة بتنمية موارد الهيئة، مشيرا إلى أنه تم حصر الخردة بجميع مواقع الهيئة، وجاري اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلني لصالح تنمية إيرادات الهيئة، كما تم التنسيق مع شركة المشروعات التابعة للهيئة وتحديد مساحة نحو 400 ألف متر مربع في مواقع مميزة قابلة للاستثمار خلال فترة 6 أشهر، وتم أيضاً عمل دراسة جدوى لأنشطة ورش العباسية والجراج والمطابع لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يساهم في مصادر دخل غير تقليدي للهيئة، فضلاً عن تكثيف عمل لجنة تنمية الإيراد والانضباط عن طريق تفعيل دور مفتشى النقل وخدمة العملاء والفحص في استصحاب القطارات ومراقبة مداخل ومخارج المحطات لمنع التهرب من التذاكر.

وتطرق رئيس هيئة السكك الحديدية إلى عرض أهم مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، ورفع درجة السلامة والأمان للركاب، مستعرضا مشروعات البنية الأساسية التي تتضمن مشروعات كهربة الإشارات في خطوط، القاهرة/ الأسكندرية، بطول 208 كم، وبني سويف/ أسيوط، بطول 250 كم، ونجع حمادي/ الأقصر، بطول 118 كم، بالإضافة إلى مشروعات استكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي أطوال 1000 كم، فضلاً عن استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على خطوط الشبكة، وكذا استكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، إلى جانب تأمين أبراج الإشارات بنظم المراقبة بالكاميرات بعدد 112 برج إشارات.

كما تناول رئيس الهيئة المشروعات الخاصة بإحلال وتجديد أسطول الهيئة من الوحدات المتحركة (الجرارات والعربات)، لافتاً إلى أنه يجري توريد 1300 عربة نقل ركاب حديثة بتكاليف 1.6 مليار دولار، وعدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جراراً آخراً بتكاليف575 مليون دولار، إلى جانب شراء 100 جرار جديد بتكاليف 290 مليون يورو، وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية بتكاليف 450 مليون جنيه، فضلاً عن توريد عدد 40 عربة قوى جديدة شاملة عقد صيانة بتكاليف 800 مليون جنيه، كما تطرق أيضاً إلى الجهود المبذولة لدعم قـطـاع نــقـل البـضـائـع، والتحفيز على التوسع في استخدامه مستقبلاً.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على عدد 140 عربة وجارِي التعاقد على 160 عربة أخرى، كما يتم إعادة تأهيل خطوط وأحواش البضائع بالشراكة مع القطاع الخاص، مع استخدام تكنولوجيا النقل متعدد الأنظمة.

كما عرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، والتي تضمنت العمل على انتظام مواعيد قيام القطارات، وتهيئة كافة مراكز الإمدادات بالجرارات والعربات للتدخل السريع عند الأعطال بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفني، إلى جانب رفع كفاءة العربات المكيفة والمميزة والمطورة من خلال حصر فواقد العربات بالمحطات النهائية، وإبلاغ قطاع الصيانة لاستبدالها، هذا بالإضافة إلى تعظيم الدور الرقابي على أعمال شركة الخدمات المتكاملة لأعمال الأمن والنظافة للتأكد من إتمام أعمال النظافة بالجودة المطلوبة وفى المواعيد المقررة، فضلاً عن تفعيل منظومة تلقي الشكاوى بالاشتراك مع رئاسة الوزراء لتشمل جميع مناطق القطاع.