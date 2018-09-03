«لوفر أبو ظبي» يؤجل عرض لوحة «سلفاتور مندي» لـ«دافنشي»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي عن تأجيل عرض لوحة «سلفاتور مندي» للفنان العالمي ليوناردو دافنشي، والتي كان مقررًا كشف الستار عنها في 18 سبتمبر المقبل في متحف اللوفر بأبو ظبي.

وقالت الدائرة على حسابها بـ«تويتر»، إنه: «سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، لاحقًا».

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G — Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (@dctabudhabi) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت دائرة الثقافة والسياحة قد اقتنت اللوحة في نوفمبر 2017 من مزاد كريستيز في نيويورك، وقد حطم المزاد السعر القياسي لأغلى لوحة في العالم.

وتعد لوحة «سالفاتور مندي»، التي رسمها ليوناردو دافنشي، أحد أشهر الفنانين عبر التاريخ، ضمن 20 لوحة نادرة، ويعود تاريخها إلى حوالي عام 1500، وهي مرسومة بالألوان الزيتية.

ويعتقد أن هذه اللوحة الاستثنائية قد عاصرت إنجاز عملي دافنشي الشهيرين: «حداد جميل، وموناليزا»، فقد تم تسجيلها في المجموعة الملكية للملك تشارلز الأول (1649-1600)، وكان يعتقد أنها قد أتلفت، لكن أعيد اكتشافها في عام 2007 وأعيد ترميمها من قبل دايان دواير موديستيني، الباحثة الرفيعة وزميلة معهد كريس بروجرام في مركز الحفظ التابع لكلية الفنون الجميلة بجامعة نيويورك.