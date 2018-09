«لوفر أبو ظبي» يؤجل عرض لوحة «سلفاتور مندي» لـ«دافنشي»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي عن تأجيل عرض لوحة «سلفاتور مندي» للفنان العالمي ليوناردو دافنشي، والتي كان مقررًا كشف الستار عنها في 18 سبتمبر المقبل في متحف اللوفر بأبو ظبي.

وقالت الدائرة على حسابها بـ«تويتر»، إنه: «سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، لاحقًا».

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G