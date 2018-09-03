كشف حساب لأرقام وإنجازات ثلاثي القائمة المختصرة للأفضل في العالم

شهدت القائمة المختصرة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمرشحين النهائيين للفوز بجائزة الفيفا «the best»، لأفضل لاعب في العالم موسم 2017 - 2018، تواجد كلٍ من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط الفريق الملكي، بالإضافة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي.

وتسلط بوابة «الشروق» الضوء على أبرز ما قدمه الثلاثي خلال الموسم السابق، من خلال التقرير التالي:

*محمد صلاح:

البداية مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والذي قاد ليفربول للعودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، كما ساهم في تأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب استمر لمدة 28 عامًا.

ونجح صلاح في تسجل 44 هدفًا في كل المسابقات مع ليفربول خلال الموسم الماضي، وصنع 16 آخرين حيث شارك في 52 مباراة، وساهم في وصول ناديه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا حيث خرج في الدقيقة 28 متأثرًا بإصابته في الكتف بعد تدخل قوي من مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، كما سجل هدفين في نهائيات كأس العالم في شباك روسيا والسعودية والتي ودع بها الفريق القومي من الدور الأول.

*كريستيانو رونالدو:

رغم غياب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد في بداية الموسم بسبب الإيقاف الذي تعرض له في مباراة السوبر أمام برشلونة، غير أن صاروخ ماديرا تمكن بعد عودته من قيادة الفريق الملكي إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالة على التوالي، كما قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، قبل أن يغادر البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام الأوروجواي بهدفين مقابل هدف.

وسجل 44 هدفاً في كل المسابقات، بالإضافة إلى المساهمة في 8 آخرين وسجل أربع أهداف في كأس العالم الأخيرة منها ثلاثية في شباك اسبانيا ، ثم فاجأ الجميع بإنتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

*لوكا مودريتش:

كلل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، مجهوداته مع ريال مدريد الإسباني، بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، كما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال روسيا 2018، بالصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ كرواتيا وسجل مودريتش هدفين خلال الموسم الماضي، فيما ساهم في 7 آخرين.

وتوج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المونديال، قبل أن يعود للتويج في وقت سابق للظفر بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل متوسط ميدان في بطولة دوري الأبطال.