الرئيس الصيني: «تقديم المساعدات العسكرية للاتحاد الإفريقي دون مقابل»

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، بالقادة والمسؤولين الأفارقة، إنه سيتم إنشاء صندوق «صيني - إفريقي» في مجال السلم والأمن وحفظ السلام والاستقرار.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في المنتدى «الصيني - الإفريقي»، صباح الاثنين، أنه سيتم تقديم المساعدات العسكرية بدون مقابل إلى الاتحاد الإفريقي، ودعم جهود منطقة دول الساحل لتحقيق الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وتابع، أنه سيتم إنشاء معهدًا صينيًا للدراسات الإفريقية لتعميق الجانب الحضاري مع إفريقيا، إضافة إلى تأسيس شبكة التعاون الصيني الإفريقي لوسائل الإعلام.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين - إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».