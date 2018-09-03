«السيسي» يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى الصين وأفريقيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم الاثنين فى الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى الصين وأفريقيا والتي تأتي تحت عنوان "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع"، وذلك في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس الصيني ومشاركة واسعة من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية والعديد من المنظمات الدولية والأفريقية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس السيسي استهل نشاطه خلال اليوم الثالث لزيارته للعاصمة الصينية بكين، بالمشاركة فى منتدى الحوار رفيع المستوى بين القادة الصينيين والإفريقيين وممثلي قطاع الأعمال والتجارة والصناعة الصينيين والأفارقة، وهو المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز قنوات الاتصال بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وجذب الاستثمارات الدولية لإفريقيا، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في إفريقيا والصين ومختلف دول العالم، من خلال التركيز على سبل دفع الصادرات الإفريقية ودعم الشركات الإفريقية في الاندماج في الأسواق العالمية، ودفع التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا، حيث ركزت المناقشات خلال المنتدى على مشروعات البنية الأساسية وبنائها وتشغيلها، وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دفع جهود تطوير البنية الأساسية الإفريقية والتكامل الاقتصادي.