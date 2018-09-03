وزارة الرياضة تسدد مديونية 12 اتحادا أولمبيا

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سداد مديونية 12 اتحاد أولمبي بالإضافة إلى سداد مديونية للجنة البارالمبية لدى المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي نظير استخدام الصالات وملاعب التدريب لإقامة المعسكرات للاتحادات وذلك للاستعداد للاشتراك في البطولات الخارجية للفرق والمنتخبات القومية خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2018.

حيث وافق الوزير على سداد 33790 جنيه عن اتحاد الكرة الطائرة، و60060 جنيه عن اتحاد التايكوندو، و74585 جنيه عن اتحاد الملاكمة، و89940 جنيه عن اتحاد الجودو، و74770 جنيه عن اتحاد رفع الاثقال، و38980 جنيه عن اتحاد السلاح، و143360 جنيه عن اتحاد الجمباز، و35005 جنيه عن اتحاد المصارعة، و10770 جنيه عن اتحاد كرة السلة، و28335 جنيه عن اتحاد كرة اليد، و69170 جنيه عن اتحاد الكاراتيه، و25090 جنيه عن اتحاد ألعاب القوي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 44955 جنيه عن اللجنة البارالمبية المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتخفيف العبء عن كاهل الاتحادات الرياضية من أجل النهوض بالرياضة المصرية والتاكيد علي جاهزية اللاعبين للمشاركة في البطولات المختلفة.