الرئيس الصيني: تنفيذ 50 مشروعا لتنمية المجال الصحي في إفريقيا

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده قررت تقديم 10 ورشات تدريبية لتوفير تدريبات مهنية وحرفية للشباب الأفارقة، ودعم المركز الصيني الإفريقي الرامي لدفع التعاون والإبداع وريادة الأعمال بين الشباب.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في المنتدى الصيني الإفريقي، صباح الاثنين، أنه سيتم تدريب 1000 نخبة إفريقية، وتقديم 50 ألف منحة دراسية حكومية لإفريقيا، و50 ألف فرصة للمشاركة في دورات دراسية وندوات، ودعوة 2000 شاب لزيارة الصين.

وتابع أنه سيتم تحسين وتطوير 50 مشروعًا في إطار المساعدات الطبية لإفريقيا، مع إعطاء أولوية للمشروعات الكبرى مثل، مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة، ومستشفى الصداقة الصينية الإفريقية.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين-إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوة من نظيره الصينى شى جين بينج.

وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».