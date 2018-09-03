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إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بالمنيا

المنيا - ماهر عبدالصبور:
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 2:58 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 2:58 م

أوقفت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمركز المنيا، أعمال بناء 4 أبراج مخالفة لقانون 119 بقرية أبو فليو، وتم التحفظ على مواد ومهمات البناء، وتحرير محاضر لهم.

وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن هذه القرارات تأتي في إطار تحقيق الانضباط، والوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.

من جانب آخر، أنهت الوحدة المحلية أعمال صيانة كشافات الإنارة «بمدخل دمشير، وطريق الخمسين، ومدخل الفلاحين، وطريق بني حسن الأشراف»، وذلك ضمن خطة المركز لإنارة الطرق والتيسير على المارة من المركبات والمواطنين والحد من وقوع الحوادث.


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