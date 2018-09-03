قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمنصب القائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر، بجانب عمله، لحين تعيين وكيل للأزهر، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية لوكيل الأزهر السابق عباس شومان.

ونص القرار رقم 28 الذي أصدره شيخ الأزهر لسنة 2018، بتكليف صالح بصفة مؤقتة بجانب عمله في المعاهد الأزهرية.

وكان قد عُين شومان، وكيلًا للأزهر الشريف في 2 سبتمبر 2013، بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 2013، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وجرى التجديد له لمدة عام عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2017.

وقال وكيل الأزهر السابق عباس شومان عبر حسابه على «فيسبوك» منذ قليل: «بحمد الله انتهت مهمتي بوكالة الأزهر بانتهاء مدة التجديد، وأصدر فضيلة الإمام الأكبر اليوم قرارا موفقا بتكليف الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد بتسيير أعمال وكالة الأزهر، كل التوفيق والسداد لتستمر مسيرة النجاح التي حققها الأزهر الشريف على كافة الأصعدة، وسنبقى جميعا جنودا لأزهرنا ووطننا ما حيينا».