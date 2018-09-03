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«شعبة الملابس»: ارتفاع أسعار الزي المدرسي بنسبة 15% عن العام الماضي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 12:33 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 12:33 ص
قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد زي محدد يرتديه الطلاب في المدارس الحكومية، متابعًا: «الموضوع شبه مفتوح، الأولاد بيلبسوا بنطلون كحلي أو رمادي مع قميص أبيض أو لبني، وبالنسبة للبنات دريل عادي أو دريل للمحجبة، وتحته قميص أبيض». 

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن زيادة أسعار الملابس المدرسية عن العام الماضي، بنسبة تتراوح من 5-15%، ترجع إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار الخامات والنسيج والخدمات التي تقدم في قطاع الملابس الجاهزة.

وذكر أن الغالبية العظمى من المنتجين يعملون في توقيت معين من الموسم لإنتاج الزي المدرسي بخامات وأنواع وأسعار مختلفة، مستطردًا أن المعروضات المتنوعة تمكن المستهلك من اختيار المنتج بحسب الأسعار والمواصفات التي تناسبه.

وطالب المستهلك بعدم الشراء لدى المرة الأولى عند تسوقه لشراء مستلزماته من الملابس المدرسية، حتى يستطيع تمييز المنتج ذي السعر الأرخص، والجودة الأعلى، متابعًا: «اتفرج في مكان واتنين وشجّع التاجر اللي بيقدملك المنتج الجيد بسعر منافس». 


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